Tournoi UFOA-A U17 : Lamine Sané s’attend à une finale difficile face à la Gambie

Le Sénégal retrouve la Gambie en finale du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) des moins de 17 ans. La rencontre est prévue ce dimanche à 19h au stade Léopold Sédar Senghor.



À la veille de cette affiche, le sélectionneur des “Lionceaux”, Lamine Sané, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Le technicien sénégalais s’attend à une rencontre disputée face à une équipe gambienne qu’il considère comme solide.



« On sait que la Gambie est une très bonne équipe, avec de bonnes individualités. Oui, on va s’attendre à ce que ce ne soit pas un match facile, un peu comme la Guinée, ainsi que toutes les autres équipes qu’on a pu affronter dans ce tournoi », a déclaré Lamine Sané.



Pour le sélectionneur, ses joueurs devront faire preuve de détermination et trouver les solutions nécessaires pour prendre le dessus sur les Baby Scorpions. « Demain, ça sera à nous de surpasser, d’avoir plus envie que la Gambie et de trouver le système et les failles nécessaires pour gagner cette équipe », a-t-il ajouté.



La Gambie est la seule équipe à avoir réussi à tenir le Sénégal en échec depuis le début de la compétition. Un premier affrontement qui pourrait toutefois servir aux Lionceaux avant cette finale.



Lamine Sané explique que son staff a déjà commencé à analyser cette rencontre pour identifier les erreurs commises et apporter les corrections nécessaires.



« On revisionne le match qu’on a pu jouer contre la Gambie, les choses qu’on n’a pas bien faites. Maintenant, on va améliorer ça dès l’entraînement de cet après-midi », a-t-il confié.



Le technicien sénégalais considère également le fait d’avoir déjà affronté la Gambie comme un avantage. « C’est un atout d’avoir déjà joué contre eux, pour avoir un aperçu de cette équipe », a-t-il estimé.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal aborde cette finale avec l’ambition de conserver son trophée dans la zone UFOA-A.



Les “Lionceaux” ont remporté les deux dernières éditions du tournoi régional des moins de 17 ans. Une nouvelle victoire face à la Gambie leur permettrait donc de réaliser un troisième sacre consécutif dans la compétition.