Mali: les jihadistes ciblent Sévaré, un poste de contrôle près de Bamako et multiplient les attaques stratégiques

Le Mali a subi de nouvelles attaques jihadistes d’ampleur au cours des dernières 24 heures. Dans la nuit de vendredi 18 à samedi 19 septembre dans la périphérie de Bamako, un poste de sécurité a été attaqué par des terroristes. Puis samedi encore, au centre du pays, c’est une base de drones de l'armée qui a été visée par des drones kamikazes.



Au poste de contrôle de Kasséla, situé à la périphérie de Bamako, les jihadistes sont arrivés à pied, selon un rapport des forces de sécurité adressé à la hiérarchie. Ils étaient armés et portaient des appareils de communication, des talkies-walkies. Prenant par surprise les forces de défense et de sécurité qui gardaient les lieux, des coups de feu nourris retentissent et des militaires tombent à même sol. Les jihadistes sont repartis plus tard en emportant armes et munitions.



Deux militaires portés disparus un moment, ont été retrouvés sains et saufs ce samedi.



À 600 kilomètres plus au nord de Bamako, dans une zone stratégique, les jihadistes ont fait usage de drones kamikazes, en ciblant notamment un hangar abritant les drones de l’armée régulière. Aucun bilan n’était disponible pour l’instant. Le secteur de la zone aéroportuaire de la localité de Sévaré a été bouclé, seules les forces spéciales maliennes étaient visibles sur place. Elles ont demandé aux policiers qui travaillent à l’aéroport de rester chez eux jusqu’à lundi 21 septembre.



Une multiplication des actes, une nouvelle phase de la lutte contre la junte ?



Selon une source au sein de l’armée malienne, « les jihadistes veulent tenter de gâcher la fête de l’indépendance nationale, c’est pourquoi ils multiplient les actes de désespoir », alors que la fête de l’indépendance nationale du Mali sera célébrée ce mardi 22 septembre.



Selon des observateurs, les jihadistes seraient plutôt dans une nouvelle phase de leur lutte contre la junte. Après des attaques contre Bamako et le quartier général des militaires à Kati, il y a eu l’embargo sur le pétrole.



Aujourd’hui, selon ces observateurs, les jihadistes viseraient d’importants camps et points stratégiques à l’intérieur et près de la capitale pour « affaiblir » les militaires au pouvoir, avant de passer à une autre phase. Sur le terrain, apprend-on de source proche des belligérants, « il faut observer ce qui se passera les prochains jours ».