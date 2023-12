Élections en RDC: le gouvernement demande l'appui de la Monusco pour acheminer le matériel

Dans sa lettre datée du mardi 12 décembre, l'ambassadeur Zénon Mukongo, représentant de la RDC aux Nations unies, sollicite du Conseil de sécurité l'autorisation d'étendre le soutien logistique de la Monusco à d'autres provinces du pays, résume notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi.



Jusqu'à présent, les hélicoptères de la mission onusienne n'ont été utilisés que pour faciliter le déploiement du matériel électoral dans les provinces de l'Ituri ainsi que dans le Nord et le Sud-Kivu, où elle est déployée. Le mandat actuel de la Monusco limite son action à ces trois provinces. Il est à noter que même pour ces trois provinces, la résolution encadrant ce mandat précise que le soutien au processus électoral ne devrait pas compromettre la capacité de la Mission à s'acquitter de ses tâches prioritaires.



L’ambassadeur Zénon Mukongo avait indiqué lundi qu'il attendait, entre autres, que soit inséré dans la résolution renouvelant le mandat de la Monusco le soutien aux élections de décembre.



Quand bien même, il réclame le départ accéléré de la Monusco, le gouvernement compte toujours sur sa logistique et souhaite donc que la Monusco puisse étendre son aide à d’autres provinces pour acheminer ce matériel vers des sites à accès difficiles. Notamment dans l’Équateur, nous confie une source, où l’isolement et le manque d’infrastructure routière retarde cet acheminement.



Il y a une semaine, la Commission électorale indépendante avait d’ailleurs sollicité auprès du gouvernement la mise à disposition de quatre Antonov et 10 hélicoptères pour le déploiement de kits électoraux.



Pour sa part, la Céni reste confiante. Elle a partagé mercredi avec les observateurs de la SADC les informations sur les dispositions logistiques mises en place pour garantir la tenue des élections le 20 décembre. La réponse du Conseil de sécurité ne devrait pas tarder, étant donné que nous sommes à six jours des élections, selon des sources onusiennes.