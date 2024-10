Élections législatives : l’ordre de passage des listes sur la RTS dévoilé

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a tenu une réunion ce jeudi avec la Radiodiffusion-Télévision Sénégalaise (RTS) et les représentants des 41 listes de candidats validées pour les élections législatives anticipées. Au cours de cette rencontre, un tirage au sort a été effectué afin de déterminer l’ordre de passage des listes pour l’enregistrement de leurs déclarations sur la RTS.



Les listes de candidats qui auront l’opportunité de s’exprimer en studio à la RTS dans l’ordre de passage établi sont les suivantes :



1. Coalition Farlu



2. Coalition Defar Sa Gokh



3. Les Nationalistes Jel Linu Moom



4. RV Naatangué



5. Coalition Mankoo Ligeeyal Sénégal (MLS)



6. Entité Alliance Nationale pour la Patrie



7. Secteur Privé



8. Union Naatall Kaaw-Gui (U.N.K)



9. Coalition Dekkal Teranga



10. Coalition Actions



11. Parti Bes du Niakk



12. Parti Alliance Jef Jel



13. Jubanti Sénégal



14. Union Citoyenne Bunt-Bi



15. Union Nationale pour l’Intégration, le Travail et l’Équité (U.N.I.T.E)



16. Coalition Xaal Yoon



17. Coalition Diam Ak Njarin



18. Coalition Dundu



19. Union des Groupes Patriotiques



20. PASTEF



21. Coalition Gox Yu Bees



22. Coalition Fédération du Renouveau



23. Marche des Territoires Andu Nawlé



24. Coalition Pôle Alternatif Kiraay Ak Ntantangue 37ème Voie



25. Coalition Samm Sa Kaadu



26. And Doolel Liguey Kat Yi



27. Grand Rassemblement des Artisans du Sénégal



28. And Ci Koolute Ngui Sénégal (AKS)



29. And-Suxali-Production-Transport-Ak-Commerce-Laap-Fal-Jikko



30. Sénégal Kese



31. Samm Sa Gafaka-Samm Sa Elleg Acsif



32. And Liguey Sunu Rew



33. Parti Ensemble pour le Sénégal (PEPS)



34. Parti Garap-ADS



35. Coalition And Beesal Sénégal-ABS



36. Alsar



37. Takku Wallu Sénégal



38. Coalition Nafoore Sénégal



39. Coalition Républicaine Samm Sunu Rew Jotal Kaddu Askanwi



40. Coalition Wareef



41. Coalition Sopi Sénégal





Les enregistrements des déclarations des candidats débuteront le jeudi 24 octobre dans les studios de la RTS. Chaque liste bénéficiera d’un temps d’antenne quotidien de 3 minutes pour présenter ses idées et programmes, dans le cadre d’un processus visant à garantir une information équitable et diversifiée aux électeurs.