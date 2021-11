Elections locales/Ville de Dakar : Wallu Sénégal investit Doudou Wade

Le candidat de la coalition Wallu Sénégal pour la ville de Dakar lors des élections locales 2022 est connu. Il s'agit de Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais (Pds) et non de Me Abdoulaye Wade comme le prétendait une rumeur qui circulait ces derniers jours.



Doudou Wade fera ainsi face à Abdoulaye Diouf, représentant la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).