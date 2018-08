Elections locales de 2019 : Moustapha Cissé Lô à l'assaut de Khalifa Sall

Moustapha Cisssé Lô annonce qu’il a changé de lieu de vote. Désormais, informe-t-il, « je vote à Dakar». En marge du lancement de la plateforme horizon 2019 «Yokuté» pour réélire le Président Macky Sall, Cissé lô étale ses ambitions de briguer le fauteuil de la mairie de Dakar : «Je ne vais pas croiser les bras. Je suis un candidat qui va briguer la mairie de Dakar lors des prochaines élections locales », lance-t-il.



«Que les Dakarois me donnent 1% ou 10%, c’est un autre débat », précise-t-il. Avant d’ajouter que ce qui est important c’est que: «j’ai les capacités de mobiliser des fonds qui vont plus me permettre d’aller à l’assaut des 19 communes et de mettre des listes pour conquérir la mairie de Dakar ».