Élections locales en Afrique du Sud: l'ANC signe le pire résultat électoral de son histoire

Alors que plus de 95% des bulletins de vote des élections locales organisées mercredi 4 novembre en Afrique du Sud ont été dépouillés, le parti au pouvoir recueille à peine plus de 30% des voix, selon la Commission électorale. Un net recul par rapport aux scrutins précédents qui traduit la déception et la frustration des électeurs face au manque de services de base et à la corruption généralisée à l’échelle locale dans le pays.



Si le dépouillement des bulletins de vote des élections locales qui se sont déroulées mercredi 4 novembre en Afrique du Sud se poursuit, le fait que la Commission électorale ait déjà publié plus de 95% des résultats permet d'ores et déjà d’avoir une image assez précise du rapport de force dans les différentes municipalités du pays. Et ce dernier laisse notamment apparaître que l'ANC de Cyril Ramaphosa subit une déroute spectaculaire.



Même si, au niveau national, le Congrès national africain reste le premier parti du pays, celui-ci signe en effet le plus mauvais score de son histoire : après avoir recueilli 45% des voix aux municipales de 2021 puis 40% des suffrages lors des élections générales de 2024, celui-ci devrait, cette fois, en rassembler à peine plus de 30%. Un net recul qui traduit la déception et la frustration des électeurs - qui se sont davantage mobilisés que lors du dernier scrutin local, avec un taux de participation autour de 50 % - face au manque de services de base et à la corruption généralisée à l’échelle locale dans le pays.



En face, l’Alliance démocratique, elle, conserve sans surprise sa majorité absolue au Cap. Si le principal parti d'opposition pourrait aussi arriver en tête dans plusieurs autres grandes villes comme Johannesburg, Pretoria ou Port Elizabeth, il est toutefois difficile de parler d'un raz-de-marée de sa part, la colère contre l’ANC ayant aussi profité à des formations plus populistes qui ont soutenu les manifestations anti-immigration de ces derniers mois. Tel est par exemple le cas du MK de Jacob Zuma qui devrait réaliser le meilleur score à Durban tandis que, dans la région de Johannesburg et de Pretoria, Action SA du leader Herman Mashaba signe une percée.



Alors que la proclamation officielle des résultats finaux est prévue dimanche 8 novembre, des négociations en vue de former des coalitions ont déjà débuté.