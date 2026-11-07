La Chine va construire une usine de vaccins contre le choléra en Zambie

La lutte contre le choléra prend un nouveau tournant en Zambie. Le pays et une entreprise chinoise vont construire une usine de vaccins, un projet d’environ 190 millions d’euros. L’objectif est de réduire les dépendances aux importations, puis à terme, d'approvisionner d’autres pays du continent.

La Zambie a enregistré plus de 20 000 cas de choléra et près de 700 décès pendant la vague épidémique de 2023-2024. Cela a rappelé l’urgence de réussir à réagir le plus vite possible face aux crises sanitaires.



La première phase va coûter 24 millions de dollars : une unité de remplissage et de conditionnement de vaccins oraux dans la zone économique de Lusaka South.



20 millions de doses par an



Ce site pourra, à terme, préparer jusqu’à 20 millions de doses par an. La moitié destinée à la Zambie, l’autre pour l’exportation, sous réserve d’autorisations nécessaires.



Une nouvelle société voit le jour pour piloter le projet entier : ZAMVAX, à 60 % détenue par le groupe public zambien IDC et à 40 % par son partenaire chinois Jijia. Ils envisagent ensuite d’élargir aux vaccins pédiatriques et vétérinaires. Mais tout cela reste conditionné aux financements et aux autorisations réglementaires.



En toile de fond, il y a une ambition continentale. Après les pénuries de la pandémie de Covid-19, l’Union africaine a décidé de produire localement 60 % des vaccins nécessaires à l’Afrique d’ici à 2040.



Un défi de taille pour le continent qui dépend encore beaucoup des importations.