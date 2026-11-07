Guinée: l'opposant Aliou Bah libéré après presque deux années de détention

L'opposant guinéen Aliou Bah a recouvré la liberté, vendredi 6 novembre, après près de 23 mois de détention. Le président du Mouvement démocratique libéral (MoDeL) avait bénéficié d'une grâce présidentielle début octobre, mais devait encore effectuer un stage obligatoire de réinsertion de 45 jours. Son parti annonce sa libération et réaffirme son engagement en faveur des libertés démocratiques.



C'est la fin d'une longue détention pour Aliou Bah, explique notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah. Dans un communiqué, sa formation politique, le MoDeL, exprime son soulagement après près de deux ans de détention de son leader. L'homme politique, âgé de 42 ans, avait été arrêté le 26 décembre 2024, alors qu'il s'apprêtait à entrer en Sierra Leone.



Le MoDeL rappelle que cette libération intervient à la suite de la grâce présidentielle accordée le 2 octobre par le général Mamadi Doumbouya, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de la Guinée. Une mesure assortie, toutefois, d'un stage d'encadrement civique et de préparation à la réinsertion de 45 jours, que l'opposant devait accomplir.



Condamné en janvier 2025 à deux ans de prison ferme pour « offense et diffamation envers le chef de l’État », Aliou Bah avait toujours contesté les accusations portées contre lui. Dans sa déclaration, le MoDeL remercie les militants et les soutiens qui ont accompagné son combat durant cette période. Le parti réaffirme également son attachement à la démocratie, à l'État de droit et au respect des libertés fondamentales.