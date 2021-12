Elections locales: la campagne démarre officiellement le samedi 8 janvier 2022

La campagne en vue des élections locales, du 23 janvier 2022 démarre officiellement le samedi 8 janvier 2022 à minuit et prend fin le vendredi 21 janvier à la même heure, selon un communiqué du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra).



Citant les articles L257 et L292, le texte précise que cette campagne est ouverte 15 jours avant la date du scrutin. Il ajoute qu'elle dure quatorze jours et prend fin la veille du scrutin à 00 heure.



Durant les 30 jours précédant la campagne électorale, prévient le communiqué, il est interdit «tout programme déguisé ayant pour support les médias nationaux publics ou privés, conformément à l'article 61 du Code électoral».



Selon l'article L61, sont considérés comme acte de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à une liste de candidats, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupe de personnes, quelle que soit la nature ou la qualité, nature ou caractère.