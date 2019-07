Elections locales: le montant de la caution sera connu le 03 juillet

Le montant de la caution pour les deux élections locales et départementales sera communiqué le 3 juillet prochain, a assuré lundi le ministre sénégalais de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, lors d’une rencontre avec les représentants des différents partis politiques dont leurs propositions varient de zéro à 30 millions F CFA.



En perspective de l’organisation des élections locales fixées au 1er décembre 2019, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, rencontre ce lundi les responsables des partis politiques, des coalitions de partis politiques, ainsi que ceux des entités regroupant des personnes indépendantes, à l’hôtel Ngor Diarama.



Une rencontre qui vise à recueillir, selon le communiqué, leur avis consultatif, préalable à la fixation du montant de la caution pour les élections locales du 1er décembre à verser à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).



Le ministre a promis de prendre en compte toutes les différentes propositions. Le montant de la caution est fixé, par arrêté au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin, a rappelé le ministre de l’Intérieur.