New Deal Technologique : le Sénégal relance son chantier d'adressage numérique

Le ministère des Télécommunications et du Numérique a ouvert ce mercredi 5 août 2026 un atelier de deux jours consacré à la relance et à la co-construction du projet d’Adressage Numérique National (ANN). Alignée sur l'Agenda National de Transformation « Sénégal 2050 », cette initiative ambitionne de doter le pays d’un système d'adresses géoréférencé et unifié pour refondre les services publics et soutenir l'économie.



Initié il y a plusieurs années, l’Adressage Numérique National vise à doter le Sénégal d’un référentiel d’adresses fiable, unique et partagé sur l'ensemble du territoire. Même si le processus a déjà permis des avancées techniques notables, cet atelier marque la volonté des autorités d'asseoir le projet sur des bases solides et d'en clarifier la gouvernance. Cette relance s’inscrit directement dans la feuille de route « Sénégal 2050 » et sa déclinaison numérique, le New Deal Technologique, qui érigent les infrastructures numériques au rang de priorité souveraine. Pilier de cette stratégie, l’ANN conditionne autant la modernisation de l'administration que le développement du commerce électronique, l’inclusion financière, la fiscalité locale, l'aménagement du territoire et l'efficacité des services d’urgence.



Afin d'assurer la réussite de cette réforme, la rencontre réunit l'ensemble des acteurs institutionnels, des collectivités territoriales, du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile. Au terme des deux jours de concertation, les participants devront définir une gouvernance claire, attribuer les responsabilités et fixer un mécanisme de suivi. L'objectif prioritaire reste la finalisation de la phase pilote dans un délai d’un an, avant d'engager le déploiement national. En ouverture des travaux, le Secrétaire général du Ministère, M. Serigne Ahmadou Bamba Sy, a rappelé la portée de cette démarche en affirmant que l’ANN dépasse le cadre d'un simple projet technique sectoriel pour devenir un véritable projet d’État transversal et fédérateur.