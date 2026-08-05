Pré-Qualifications JO 2028 : Cheikh Sarr réduit son groupe à 13 joueuses

À quelques jours des Pré-Qualifications FIBA pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, le sélectionneur national Dr Cheikh Sarr a réduit son groupe. À l’issue de cette nouvelle étape de préparation, 13 joueuses ont été retenues pour poursuivre le stage avec l’équipe nationale féminine du Sénégal.



Le groupe est composé de Yacine Diop, Khadija Faye, Madijguene Sène, Sokhna Bintou Lo, Fanta Gassama, Khadidiatou Diouf, Cierra Dillard, Lena Timera, Nogaye Diagne, Fatou Kine Filor, Maty Fall, Ndioma Kane et Sabou Ndiaye Gueye.



En stage depuis la semaine dernière au Stadium Marius Ndiaye, les Lionnes poursuivent leur préparation avant ce tournoi décisif. Le Sénégal évoluera dans le groupe B, aux côtés du Canada, du Mexique et des Philippines.



Ces Pré-Qualifications réunissent les huit sélections qui n’ont pas obtenu leur billet pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026. Réparties en deux groupes de quatre équipes, elles s’affronteront dans un format de championnat.



Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales. Le vainqueur de la compétition décrochera sa qualification pour les Tournois de qualification olympique FIBA, prévus en février 2028, une étape clé dans la course aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.



Les équipes qui ne réussiront pas à se qualifier lors de ce tournoi conserveront toutefois une chance de rejoindre les Jeux en passant par les compétitions continentales féminines organisées l’année prochaine.