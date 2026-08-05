CEDEAO : la Conférence des Chefs d'État exige un portefeuille de projets prioritaires

Réunis le 19 juillet 2026 à Lungi, les Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO ont donné une orientation ferme à la Commission régionale : concevoir d'urgence une cartographie de projets bancables pour résorber le déficit d'infrastructures en Afrique de l'Ouest.



Face aux défis de la libre circulation et de la compétitivité économique, la Conférence a instruit la Commission de la CEDEAO d’élaborer sans délai un portefeuille exhaustif de projets régionaux d’infrastructures stratégiques. L'objectif affiché est d'aboutir à des dossiers techniques matures, directement financables, pour séduire aussi bien les institutions financières internationales et régionales que les fonds souverains et les investisseurs privés.



Pour rationaliser les efforts et maximiser l'impact sur l'intégration régionale, les priorités ont été clairement définies. La Commission devra cibler en premier lieu les transports, l’énergie, la connectivité numérique ainsi que les infrastructures hydrauliques. Afin d'assurer un suivi rigoureux et d'éviter les simples effets d'annonce, l'instance dirigeante a exigé la présentation d'un rapport annuel détaillant l'état d'avancement de la préparation, du financement et de l'exécution sur le terrain.