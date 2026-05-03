Nit doff salue les « sacrifices » et le « charisme » d’Ousmane Sonko

Mor Talla Guèye, (Nit Dof), Président du Conseil d'Administration du Fonds de Développement des Cultures Urbaines (FDCU), a fermement balayé les critiques prêtant des ambitions démesurées au Premier ministre. Selon lui, la posture consistant à dire « si ce n'est pas moi, ce ne sera personne d'autre » est totalement étrangère à la personnalité du leader de Pastef. Pour preuve, il rappelle les dispositions anticipées prises par Ousmane Sonko lors de ses empêchements judiciaires. « Ses vidéos réalisées à l’avance pour désigner des candidats au cas où il serait empêché démontrent suffisamment qu’être forcément Président n’a jamais été une fin en soi pour lui ».







Mor Talla Guèye soutient que le Premier ministre aurait pu choisir la « facilité politique » en acceptant un report des élections pour redevenir éligible, mais qu'il a privilégié la cohérence du projet national. Il attribue l'impact exceptionnel du leader à des qualités humaines et stratégiques précises. « La posture d’Ousmane Sonko, ses sacrifices, sa bravoure, ses stratégies, son discours et son charisme qui ont su fédérer les masses ont largement contribué à faire du PROS ce qu’il est aujourd’hui aux yeux des Sénégalais », a affirmé le responsable culturel et politique.







Tout en reconnaissant le mérite des autres membres fondateurs de la mouvance, le PCA du FDCU souligne la capacité unique d'Ousmane Sonko à avoir su « conscientiser, galvaniser et rassurer les jeunes, la diaspora et les "Seriñ daara" ».





En conclusion, Mor Talla Guèye a formulé des vœux de stabilité pour le duo exécutif, priant pour que « la paix et l’entente demeurent entre ces deux frères, ainsi qu’au sein de tout Pastef et pour tout le Sénégal », y voyant le socle de l'espoir pour la jeunesse.

