Elève grièvement blessé à l'œil lors d’une manifestation: l'Etat du Sénégal condamné à payer 100 millions à Hamadi Touré

Courant avril 2018, de violents affrontements avaient éclaté au lycée Malick Sy de Thiès entre les élèves qui étaient en mouvement et les forces de l'ordre. Lors des échauffourées, deux élèves avaient été grièvement blessés. L'un d'eux, Hamadi Touré avait reçu un éclat de grenade lacrymogène à l'œil. Son conseil Me Assane Dioma Ndiaye avait assigné l'Etat en responsabilité.



Après une longue procédure, le dossier a été vidé le 20 juin dernier par la deuxième Chambre civile du tribunal hors classe de Dakar lors de sa séance présidée par El Hadji Ibrahima Seck.



Statuant publiquement contradictoirement, en matière administrative et en premier ressort, le tribunal a d'abord rejeté toutes les exceptions soulevées par la défense avant de déclarer l'action recevable. Au fond, le tribunal a déclaré «l'Etat du Sénégal responsable de l'accident dont Hamadi Touré est victime le 24 avril 2018 à Thiès », rapporte le journal Libération dans sa parution de ce mardi.



L'Etat du Sénégal est ainsi condamné à payer à à la victime la somme de 100 millions de Fcfa à titre de réparation pour toutes causes de préjudice. Pour finir, le tribunal a laissé les dépens à la charge de l'Etat du Sénégal.