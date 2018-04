Eléves gravement blessés par les policiers à Thiès : Serigne Mbaye Thiam envoie un émissaire pour constater les dégâts

Les affrontements entre élèves du Lycée Malick Sy de Thiès et forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés dont deux très graves. En effet, un élève du nom de Amady Touré a été gravement atteint à l'oeil, tandis que son camarade Ousmane Mbaye a perdu une partie de son appareil nasal.



Ce mercredi, le ministre de l'Education Serigne Mbaye Thiam a envoyé la Directrice de l'Enseignement moyen secondaire général pour rendre visite aux blessés internés aux urgences de l'hôpital Amadou Sakhir Ndieguène de Thiès. Fatoumata Ba Diallo n'a pas pu donner des indications précises sur l'état de santé des deux élèves. "la situation des enfants nous sera rendue de manière objective avec les médecins qui sont en train de les suivre", a-t-elle déclaré sur la Rfm avant d'assurer : "nous avons les garanties du directeur de l'hôpital qu'ils auront le meilleur traitement médical possible".



La Directrice de l'Enseignement a par ailleurs appelé les élèves et les parents au calme en attendant une issue heureuse au dialogue entre l'Etat et les enseignants.



A noter que ce mercredi, les élèves sont à nouveau descendus dans les rues de Thiès pour faire face aux forces de l'ordre et réclamer la libération de leurs camarades arrêtés lors des échauffourées de lundi et mardi.