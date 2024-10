Elim CAN 2025 (3e journée) : Cap-Vert - Botswana, Algérie - Togo et Ghana - Soudan, les affiches de ce jeudi

Les sélections nationales africaines entrent à partir de ce jeudi dans la course pour la suite des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 avec les matchs de la 3e Journée.



Déjà à partir de 13h, le bal va donc s’ouvrir avec le premier match de cette journée qui oppose la Namibie et le Zimbabwe dans un huis clos en Afrique du Sud.



À 16h00 GMT, trois rencontres sont au programme. Le Cap-Vert reçoit le Botswana. La RD Congo va essayer de confirmer face aux Taïfa Stars de la Tanzanie et les Blacks Stars du Ghana dans une situation assez délicate doivent éviter une seconde défaite à domicile face au Soudan à l’Accra Sports Stadium.



À 19h, deux affiches alléchantes et très attendues sont à suivre. L’Algérie, leader du groupe E avec 6 points peut déjà prendre une option pour la qualification dans son stade de Annaba ce soir face au Togo, deuxième du groupe qui doit aussi avancer au classement pour augmenter sa chance de survie.





Avec Africa Top Sports