Elim CAN 2025 : le Cap-Vert humilié par le Botswana, le Ghana n'y arrive pas

Plusieurs matchs comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 avaient lieu hier jeudi, avec un dénouement défavorable pour le Cap-Vert et le Ghana.



Quart de finaliste de la dernière CAN, le Cap-Vert a complètement déchanté en s'inclinant 1-0 à domicile à Praia face au modeste Botswana, seulement 147e au classement FIFA, soit 82 places en-dessous des Requins Bleus, 65es ! Lancés dans le dos de la défense, Orebonye a inscrit le seul but de la partie après seulement deux minutes.



En face, les insulaires ont eu du mal à sortir de leur possession stérile et ils se retrouvent ainsi avec 3 points à égalité avec la Mauritanie, qui affronte l'Egypte vendredi, et leur bourreau du jour, dirigé par le Français Didier Gomes Da Rosa. Clairement pas l'idéal avant de retrouver les Zèbres mardi à Francistown dans le cadre de la 4e journée.



Toujours pas de victoire pour le Ghana



Si la situation n’est pas encore dramatique pour le Cap-Vert, en revanche cela commence sérieusement à sentir le roussi pour le Ghana. Malgré deux matchs sur trois disputés à domicile, les Black Stars ne comptent que 2 points à mi-parcours et ils occupent seulement la 3e place du groupe F, virtuellement insuffisante pour se qualifier pour la phase finale.



À Accra, les Black Stars ont buté sur le Soudan (0-0).



Les hommes d'Otto Addo ont pourtant disposé de multiples occasions, à l'image de la barre trouvée par Djiku d'entrée de jeu, de la tête sur corner. Puis le Lyonnais Nuamah a gâché une belle occasion, tandis que Semenyo et Kudus, capitaine pour la première fois, ont buté sur le gardien adverse.



Enfin, Inaki Williams et Fatawu ont manqué une énorme double occasion durant le temps additionnel.



Les Ghanéens n'auront d'autre choix que de s'imposer lundi lors du match retour, délocalisé en Libye, sous peine de compromettre sérieusement leurs chances dans cette poule où le Soudan les devance de deux points et l'Angola de provisoirement 4 unités avant de recevoir le Niger.





Avec Afrik Foot