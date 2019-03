Élimination du PSG : cette déclaration de Mbaye Niang qui crée la polémique

L’attaquant de Rennes s’est prononcé sur l’élimination du Paris Saint Germain en ligue des champions. « Dans le foot, tant que le match n’est pas fini rien n’est fait, on a vu des surprises cette semaine avec des équipes qu’on ne voyait pas sortir. L’élimination du PSG je l’ai vécue comme tout Français. Il faut féliciter aussi Manchester qui a fait un bon match mais dans ces moments-là il faut prendre le côté positif et dire qu’on apprend », a lâché Mbaye Niang au micro de beinsport.



Une déclaration qui a été très critiquée par les internautes surtout sénégalais. Ils n’ont tout simplement pas aimé la phrase « L’élimination du PSG, je l’ai vécue comme tout français. » En effet, c’est la seule phrase qu’ils auront retenu de toute l’intervention.



Pourtant, il ne devrait pas avoir polémique autour de cette sortie. Rappelons que Mbaye Niang est né en France (Meulan-en-Yvelines). Il a fait toute sa formation en France avec une année professionnelle au SM Caen avant s’envoler vers l’Italie. Niang a joué avec l’équipe nationale de France (u17) et la sélection Espoir qui est l’équipe B des Bleu. Actuellement, il évolue au Stade Rennais, un club français, d’ailleurs le seul en lice pour les compétitions européennes.



Avec des parents sénégalais, il a naturellement obtenu la nationalité sénégalaise lui permettant de jouer en équipe nationale. D’ailleurs sa venue dans la tanière a été très controversée due à ses choix antérieurs (en 2011 il avait choisi les bleuets au détriment d’une sélection pour les lions. Il va récidiver lors d’une convocation de Alain Giresse. Sans doute une pilule que les sénégalais n’ont pas encore digéré.



Mais force est de constater que Mbaye Niang est devenu désormais un .joueur clé du dispositif d’attaque de Aliou Cissé. Depuis son match contre le Cap vert en octobre 2017 (éliminatoires de la coupe du monde), Mbaye Niang ne quitte plus l’attaque. Buteur et homme du match face au Pologne, il a séduit avec de belles prestations. En 13 apparitions, il a inscrit 2 buts.