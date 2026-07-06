Elimination mondial 2026 : Pape Matar Sarr brise le silence et fait son mea culpa

Pape Matar Sarr exprime ses profonds regrets après la fin de l'aventure des Lions au Mondial. Dans un message publié sur son compte Instagram, le milieu de terrain international sénégalais est sorti de sa réserve pour évoquer la douloureuse élimination de l'équipe nationale en 16e de finale de la compétition.



« Cette élimination m'a profondément touché, comme elle a touché tout le peuple sénégalais », a confié le joueur pour justifier son récent recul médiatique. Pour lui, échouer si près d'une qualification historique représente une « immense déception », d'autant que le groupe avait l'ambition de continuer à faire rêver le pays.



Pape Matar Sarr a également tenu à assumer ses propres prestations, reconnaissant qu'elles n'avaient pas été au niveau espéré. « Je sais aussi que mes performances n'ont pas été à la hauteur de ce que vous attendiez de moi », a-t-il admis avec lucidité. Il affirme accepter les critiques avec humilité et sans rancœur, comprenant l'exigence des supporters comme une marque d'amour envers les Lions.



Le milieu de terrain se projette désormais vers l'avenir, assurant que ce moment difficile ne doit pas définir la suite de sa carrière internationale. Tout en remerciant les supporters restés fidèles, Pape Matar Sarr donne « rendez-vous sur le terrain » à ceux qui doutent et promet de revenir plus fort pour servir le Sénégal avec détermination.