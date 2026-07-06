Retour des Lions : la FSF annonce l’arrivée de la délégation officielle ce mardi à l'AIBD

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a communiqué le programme officiel du retour de l'équipe nationale à Dakar. Dans un communiqué du Secrétariat Général publié ce 5 juillet 2026, l'instance fédérale informe le public et les médias que l'atterrissage des Lions de la Téranga est désormais programmé.



« L'atterrissage à l'Aéroport International Blaise Diagne (DSS) de Dakar est prévu pour le mardi 07 juillet 2026 à 09h15 (heure locale) », précise le document visuel référencé sous le nom d'image_62facd.jpg. Ce voyage retour s'effectuera à bord d’un vol spécial affrété par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, à la suite de la validation définitive de son plan de vol.



La FSF apporte toutefois une précision importante concernant les effectifs : les joueurs et certains membres du staff technique ont été officiellement autorisés à regagner le pays par leurs propres moyens dès le lendemain du match. En conclusion, la fédération a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les autorités étatiques pour la facilitation des procédures administratives afin de garantir le retour de la délégation dans les meilleurs délais.