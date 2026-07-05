Éliminatoires Mondial FIBA 2027 : le Sénégal domine la RD Congo et boucle le premier tour avec cinq victoires

Le Sénégal termine en beauté le premier tour des éliminatoires africaines de la Coupe du monde FIBA Qatar 2027 en s'imposant largement face à la République démocratique du Congo (89-63), ce dimanche au stadium Marius Ndiaye de Dakar, lors de la troisième journée de la troisième fenêtre.



Grâce à ce nouveau succès, les “Lions" terminent cette première phase avec un bilan de cinq victoires pour une seule défaite, confortant ainsi leur statut de sérieux prétendants à une qualification pour le Mondial.



Déjà qualifiés pour le deuxième tour, les Sénégalais abordent désormais la prochaine étape avec l'ambition de poursuivre leur belle dynamique. Chaque rencontre sera déterminante dans la course vers la phase finale de la Coupe du monde FIBA Qatar 2027.



Prévue en août 2026, cette deuxième phase verra le Sénégal affronter successivement l'Égypte le 27 août, l'Angola le 28 août et le Mali le 30 août.