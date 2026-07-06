Mondial 2026 : La Norvège élimine le Brésil et file en quarts de finale

La Norvège a signé la première immense sensation de la Coupe du monde 2026 en sortant le Brésil, quintuple champion du monde. Portés par un Erling Haaland létal et un gardien en état de grâce, les Scandinaves ont validé leur billet pour les quarts de finale au terme d'un scénario renversant.



Pourtant, la Seleção a outrageusement dominé la rencontre sur le plan technique et s'est offert les opportunités les plus franches. Dès le début du match, Matheus Cunha a obtenu un penalty consécutif à une faute de Kristoffer Ajer. Malheureusement pour les Sud-Américains, Bruno Guimarães a vu sa tentative repoussée par l'excellent portier norvégien Ørjan Nyland.



Malgré cet échec, les Brésiliens ont continué à monopoliser le ballon et à accentuer la pression en seconde période. Mais face à eux, Nyland a multiplié les parades décisives pour maintenir les siens à flot.



À force de vendanger ses occasions, le Brésil s'est fait punir en contre-attaque. Sur un centre précis d'Andreas Schjelderup, Erling Haaland a pris le dessus dans les airs sur Gabriel Magalhães pour ouvrir le score de la tête. Le « Cyborg » s'est ensuite offert un doublé en assommant définitivement la Seleção d’une frappe chirurgicale du pied gauche.



La réduction du score tardive de Neymar sur un penalty converti dans le temps additionnel n'aura rien changé à l'issue du match. La Norvège s'offre un succès de prestige et poursuit son rêve planétaire.