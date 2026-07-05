la CNPC de PASTEF annonce des ventes record et le déploiement des commissions locales pour les cartes de membre

La Commission nationale de placement des cartes (CNPC) de PASTEF annonce le déploiement de ses structures locales après un démarrage massif des ventes. Dans un communiqué officiel daté du 5 juillet 2026, l'instance s'est félicitée du niveau record atteint par les ventes lors du lancement officiel de la nouvelle carte de membre.



« Qu'à partir de ce dimanche 05 juillet 2026, les militants sont invités à se rendre dans leurs communes de résidence pour se procurer leur carte », informe la CNPC dans le document référencé sous le nom d'image_55cc64.jpg. L'installation des Commissions locales de placement des cartes (CLPC) est programmée du 4 au 20 juillet sur l'ensemble du territoire national et au sein de la diaspora. Les responsables de sections communiqueront progressivement les modalités et lieux de vente.



La commission a également apporté des précisions concernant les « incidents techniques » signalés lors du lancement, assurant qu'ils ont été entièrement résolus. Les membres ayant validé la procédure mais n'ayant pas reçu leur carte digitale peuvent la récupérer via un ChatBot WhatsApp. Pour les cas d'erreur bloquants sur la plateforme, des solutions de secours ont également été mises en place par l'équipe technique.