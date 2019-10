Éliminatoires CAN 2021: trois "Lions" risquent de ne pas être convoqués contre le Congo

L’équipe nationale de football du Sénégal entame, le 13 novembre 2019 au stade Lat Dior de Thiès, son premier match comptant pour les éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021, prévue au Cameroun. Un match qui mettra aux prises les « Lions » du Sénégal, finaliste de la dernière édition aux « Léopards » du Congo. Mbaye Diagne, qui n’a pas encore reçu sa pré-convocation, Habib Diallo et Ismaila Sarr blessés risquent de ne pas être de la partie.



Diagne, inefficace en sélection



Il avait certainement suivi la rencontre du Sénégal contre le Brésil (1-1) du 10 octobre passé à Singapour devant son écran, inévitablement il fera de même cette fois ci. Mbaye Diagne, l’attaquant de Fc Bruges puisque c’est de lui qu’il s’agit n’a pas encore reçu sa pré-convention pour le match du 13 novembre, selon le quotidien "Record". A vrai dire, son passage lors de la dernière CAN n’a pas été élogieux, son manque d’efficacité en sélection national au poste d'attaque fait douter. Surtout que celui a été l’un des meilleurs buteurs avec 30 réalisations en 2019, derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé et champion turc avec Galasataray.



Habib Diallo et Ismaîla Sarr, blessés

Ils sont tous les deux boiteux. Pour le premier, suite à l’absence de Mbaye Niang, Habib Diallo se présentait comme un choix imposant à la pointe, lors de la rencontre des « Lions » à Singapour. Meilleur buteur de la Ligue 2 avec 25 réalisations en 2019, et pièce maitresse de l’ascension fulgurante de son club en Ligue 1 cette année, Diallo ne pourra pas honorer une deuxième convocation en sélection nationale. Pour cause, Diallo a été victime d’un double fracture lors de la dernière sortie des messins et présente un gène au niveau de la cheville. Il a été même managé ce soir, par Vincent Hognon, pour la réception de Brest. Donc, forte impossible qu’il soit retenu demain, par Aliou Cissé pour la réception du Congo le 13 prochain. A noter que son durée d’indisponibilité du joueur n’est pas communiquée par le club.



Même sort pour le joueur de Watford qui ne cesse d’enchainer des blessures depuis son arrivé. En effet, lors de la 8e de finale de la League Cup contre l’Everton, Ismaîla Sarr a encore contracté une blessure au niveau de la jambe droite. C'est dans les tribunes qu'il a suivi la défaite de son équipe ( 2-0). La durée de son indisponibilité méconnue du grand public, Sarr risque également de connaitre le même destin réservé à Diagne et Diallo.