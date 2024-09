Éliminatoires CAN 2025 : Algérie - Guinée-Équatoriale et Tunisie - Madagascar, ce jeudi

L’Algérie et la Tunisie entament ce jeudi leur campagne de qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. L’Algérie affrontera la Guinée Équatoriale, tandis que la Tunisie sera opposée à Madagascar.



Ces deux équipes maghrébines, en phase de reconstruction, espèrent relancer une dynamique positive après une dernière CAN difficile en Côte d'Ivoire.



Pour rappel, la prochaine édition aura lieu en décembre 2025 au Maroc.





Jeudi 5 septembre



Malawi-Burundi (13h)



Centrafrique-Lesotho (15h)



Congo-Soudan du Sud (16h)



Ghana-Angola (16h)



Guinée-Bissau-Eswatini (16h)



Algérie-Guinée Équatoriale (19h)



Tunisie-Madagascar (19h)