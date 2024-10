Éliminatoires CAN 2025 : Guinée-Bissau – Mali, tout le programme ce mardi

La 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 prend fin ce mardi. 15 matchs sont à suivre partout sur le continent.



Le Mali a l'occasion de valider sa qualification pour la CAN 2025 mardi (16h00 GMT) contre la Guinée Bissau à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires.



Large vainqueur de l'Eswatini (3-0) lundi, le Mozambique a provisoirement repris les commandes du groupe I au Mali, qu'il devance désormais d'un point. Mais la donne est simple pour les Aigles : une victoire et ils reprendraient la première place, tout en assurant leur qualification pour la phase finale de la CAN 2025.



Le match entre le Rwanda et le Bénin est programmé mardi 15 octobre à l'Amahoro Stadium de Kigali à partir de 16h00 GMT.



Vainqueur 3-0 jeudi dernier à l'aller, le Bénin a fait un grand pas vers la qualification. Deuxièmes et forts de 4 points d'avance sur leur adversaire, 3e, les hommes de Gernot Rohr peuvent quasiment valider leur billet pour la phase finale en cas de nouveau succès dans ce groupe perturbé par les évènements survenus en marge de Libye-Nigeria, qui n'aura pas lieu mardi.



Après sa déconvenue à domicile, la Tunisie va tenter de tourner la page en allant défier les Comores, troisièmes du groupe A, à un point du leader, la Tunisie, qui compte 6 points.



Les Comores suivent à la troisième place, également avec 5 points, mais la Gambie les devance en raison d'une meilleure différence de buts (4 contre 3). Madagascar reste dernier du groupe avec 2 points après 2 défaites et 2 matchs nuls.



Les Comores et la Tunisie s'affronteront ce mardi (19h00 GMT) pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025.