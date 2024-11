Éliminatoires CAN 2025 : Premier galop d'entraînement des « Lions » prévu ce lundi à Diamniadio

L’équipe nationale du Sénégal débute sa préparation ce lundi en vue des matchs contre le Burkina Faso et le Burundi, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Selon le quotidien sportif Record, la séance d’entraînement se tiendra dans l’après-midi sur le terrain annexe du stade de Diamniadio.



C'est hier dimanche que la Tanière a débuté son rassemblement à Diamniadio. Pape Thiaw et son staff sont déjà sur place, de même que quelques Lions en attendant les autres qui ont joué hier avec leurs clubs. C'est donc à partir de Dakar que les « Lions » préparent leur match contre les Étalons du Burkina Faso le 14 novembre prochain à Bamako.



Les joueurs évoluant dans le championnat saoudien sont sur place, mais c'est une Tanière pas au complet qui va effectuer une première séance d'entraînement. Ce galop est prévu à 17 h 30 au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette première séance sera ouverte au public. Elle sera suivie d'une interview avec deux joueurs.



La Tanière se restreint à 27 joueurs avec le forfait de Seydou Sano pour une blessure à la cheville. Pour le moment, aucun joueur n'a été appelé au pied levé pour le remplacer numériquement, informe le journal.