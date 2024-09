Éliminatoires CAN 2025 - Sénégal vs Burkina : les "Lions" à l'assaut des "Étalons"

L'équipe du Sénégal affronte le Burkina Faso ce vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à 19h00 GMT, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Les « Lions » visent une victoire pour s'emparer des trois points et occuper la tête du groupe L.



Le retour de Sadio Mané dans l’attaque pourrait apporter un plus à l’équipe. Aliou Cissé et ses hommes doivent impérativement gagner ce match pour dépasser le Burundi, qui a provisoirement pris la tête du groupe L après sa victoire 3-2 contre le Malawi jeudi.



Même si le défi s'annonce de taille, le sélectionneur Aliou Cissé dispose des ressources nécessaires pour venir à bout des Burkinabè.







Programme 1ere journée groupe L





Vendredi 6 septembre



Stade Abdoulaye Wade



19h00 : Sénégal-Burkina Faso



Jeudi 5 septembre 2024



Malawi – Burundi 2-3