Éliminatoires CAN 2025 : l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte dans un groupe relevé

La Confédération africaine de Football (CAF) a effectué ce jeudi, le tirage au sort des groupes pour les qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui aura lieu au Maroc. L’Algérie, la Tunisie et l’Égypte sont logées dans un groupe relevé.





Pays hôte, le Maroc était évidemment déjà qualifié avant le début du tirage et figurait en tête de série avec le Sénégal, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, Égypte, Nigéria, Tunisie, Cameroun, Mali, Afrique du Sud, République démocratique du Congo et le Ghana.



Les Lions de l’Atlas sont logés dans le groupe B en compagnie des trois autres équipes : le Gabon, le Lesotho et la Centrafrique.



De son côté, l’Algérie a hérité d’un des groupes les plus relevés de la compétition avec la Guinée-Équatoriale, le Togo et le Liberia. Même son de cloche pour l’Égypte qui devra se défaire du Cap-Vert, du Botswana et de la Mauritanie.



Le Sénégal va devoir aussi batailler puisqu’il se retrouve avec le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi.



Tenant du titre, la Côte d’Ivoire s’en sort bien avec Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Pour rappel, les 6 rencontres auront lieu lors des trêves de septembre, octobre et novembre.