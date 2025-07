Rumeurs sur sa blessure : Balla Gaye 2 aperçu avec des béquilles et une attelle au genou

Le lutteur Balla Gaye 2 a été aperçu à l’hôpital après sa défaite face à Siteu, marchant avec des béquilles et portant une attelle au genou. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux confirme ainsi les rumeurs d’une blessure, longtemps évoquée avant le combat.



Cette apparition semble lever le doute : le « Lion » de Guédiawaye souffre bel et bien au genou. Reste à savoir si cette blessure est survenue durant la préparation ou peu de temps avant le combat.



Pour rappel, Balla Gaye 2 a été battu ce dimanche à l’Arène nationale par Siteu, dans un affrontement qui a surpris plus d’un amateur de lutte.