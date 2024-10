Éliminatoires CAN 2025 : la RD Congo et l’Ouganda se qualifient pour le Maroc

À deux journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2025, la RD Congo a assuré sa qualification pour le Maroc en s’imposant en Tanzanie (2-0). Elle sera accompagnée de l’Ouganda, vainqueur du Soudan du Sud (2-1).



La RD Congo a entériné sa qualification à la prochaine CAN 2025 en battant la Tanzanie (0-2) au Benjamin Mkapa National Stadium, à Dar es Salaam, ce mardi pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Un succès tardif acquis grâce à un doublé du rentrant Meschack Elia.



La Tanzanie reste, elle, menacée par la Guinée susceptible de lui chiper la seconde place en cas de victoire plus tard dans la soirée sur l’Ethiopie.



L’Ouganda a également validé son ticket pour le Maroc après sa victoire sur la pelouse du Soudan du Sud (2-1). Avec 10 points à deux journées de la fin, les Ougandais ne peuvent plus être rejoints par le 3e, Congo (3 points), et le 4e, Soudan du Sud (0 point), et devraient jouer la première place du groupe face à l’Afrique du Sud. Les Ougandais absents lors des CAN 2022 et 2024, disputeront leur huitième Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.