Éliminatoires CAN 2025: le Mali, la Zambie, le Zimbabwe et les Comores qualifiés, le Ghana éliminé

La rencontre entre le Mali et le Mozambique était cruciale. Le vainqueur se savait qualifié. À la pause, les Aigles du Mali avaient déjà un pied au Maroc grâce à Kamory Doumbia. Le milieu de terrain a su conclure une action collective initiée par Yves Bissouma, auteur d’une passe décisive (19e). Doumbia aura finalement inscrit le seul but de la rencontre. Pour se qualifier, le Mozambique devra absolument battre la Guinée-Bissau lors de la sixième et dernière journée, qui a arraché le match nul contre l'Eswatini (1-1).



La Zambie, championne d’Afrique en 2012, sera une nouvelle fois parmi les nations qui auront la joie de jouer la,phase finale au Maroc. Les Chipolopolos ont résisté aux Ivoiriens, champions d’Afrique en titre, après avoir ouvert le score grâce à Kennedy Musonda en fin de première période (43e°). La Zambie s'impose 1-0.



Le Zimbabwe qui a fait match nul face au Kenya a validé son billet pour le Maroc (1-1). Le Zimbabwe n’avait besoin que d’un nul pour assurer sa place aux côtés du Cameroun, autre qualifié du groupe J. Le Zimbabwéen Tawanda Maswanhise a ouvert le score en première période (32e), alors que le Kenyan Jonah Ayunga a égalisé après la pause (52e). Le Zimbabwe, dont la fédération était suspendue par la Fifa en raison d’interférences gouvernementales, n’avait pas disputé les éliminatoires de la précédente CAN en Côte d’Ivoire. Le pays fait son retour par la grande porte.



Les Comores ont défié la Gambie au stade municipal de Berkane au Maroc. En cas de victoire, les Cœlacanthes étaient assurés de décrocher leur ticket pour disputer la CAN 2025. Et les Comoriens l’ont finalement emporté 2-1. Si la Gambie a ouvert le score avec Alassana Jatta (18e), l’attaquant de Troyes Rafiki Said a égalisé sept minutes plus tard. Myziane Maolida a offert la victoire aux Comoriens en fin de rencontre (90e).



Pour le Ghana, c’est une autre histoire. Malgré l'ouverture du score signé Jordan Ayew, le Ghana n’a pas su faire le break et a terminé sa confrontation face à l’Angola par un nul . L’égalisation de la part de Zini en seconde période a été fatale aux Ghanéens qui devait absolument l’emporter pour espérer une qualification lors de la sixième et dernière journée.



Éliminé aux tirs au but par l'Afrique du Sud en quart de finale lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire, le Cap Vert ne verra pas la phase finale de l’édition 2025 au Maroc. Les Requins Bleus ont fait match nul face à l'Egypte alors qu'ils devaient absolument s’imposer (1-1).