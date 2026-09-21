Kankourang 2026: 10 personnes interpellées, le commissariat de Mbour aux trousses des «lël» clandestins

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour, renforcée par des éléments du GMI et de la BIP, a mené une vaste opération d’envergure. Selon un communiqué de la Police, cette descente sur le terrain a conduit à l'interpellation de dix individus de sexe masculin, membres de cellules culturelles communément appelées «lël».



Ces groupes ont bravé l'interdiction en faisant sortir le Kankourang, alors qu'ils ne figuraient pas sur la liste des entités nommément autorisées par l'arrêté préfectoral du 28 août 2026 portant réglementation et encadrement du Kankourang.



Dans le cadre des festivités du « Septembre mandingue », toujours selon la police, le Préfet du département de Mbour avait publié un arrêté limitant les sorties aux seules cellules dûment habilitées. Malgré les rappels à l'ordre répétés de la police (qui les avait expressément conviées à une réunion d'informations), ces «cellules clandestines ont sciemment ignoré» l'interdiction administrative.



Une «provocation» de la police



Face à «cette provocation», les forces de l'ordre ont reçu l'ordre d'interpeller les responsables. Conduit au poste, le groupe est «passablement aux aveux, reconnaissant avoir été pleinement informé» de la mesure préfectorale.



Lors de l'intervention menée au cœur des différents « lëls », la police a mis la main sur un arsenal d'armes blanches et de la drogue. Le matériel consigné et placé sous scellés comprend : 7 machettes, 4 tambours traditionnels, 1 cornet de chanvre indien, retrouvé en possession de l'un des mis en cause.



Interrogés sur procès-verbal, les dix suspects ont été placés en garde à vue avant d'être déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour. Ils devront répondre de non-respect d'un arrêté préfectoral, de participation à une manifestation interdite, de trouble à l'ordre public et de détention d'arme blanche.



Pour rappel, l’arrêté du 28 août 2026 autorise exclusivement les cellules suivantes à faire sortir le Kankourang : Thiocé Ouest, Santesou, Thiocé Est, Sadio Kunda, Woyinka, Juju Cissé Kunda, Diamagueune et Kuyamba.