Rugby à sept : l’équipe olympique U18 du Sénégal poursuit sa préparation en Tunisie

La sélection sénégalaise masculine U18 de rugby à sept se trouve en Tunisie pour poursuivre sa préparation en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Les jeunes rugbymen sénégalais y sont en stage du 22 septembre au 1er octobre, avec notamment des séances d’entraînement communes et un tournoi face aux sélections U18 tunisienne et saoudienne, d’après l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Cette étape doit permettre aux Lionceaux de gagner en expérience face à des adversaires étrangers et de poursuivre leur montée en puissance avant les JOJ. Le rugby à sept retrouvera par ailleurs le programme des Jeux olympiques de la jeunesse après avoir été présent à Nanjing en 2014 et Buenos Aires en 2018.



À Dakar, les rencontres de rugby à sept sont prévues du 1er au 3 novembre au complexe Iba Mar Diop. La compétition réunira 16 sélections dans les catégories masculine et féminine. Le Sénégal évoluera dans le groupe A avec le Canada, l’Allemagne et l’Afrique du Sud, tandis que l’Argentine, la France, le Japon et les Samoa composeront la poule B.