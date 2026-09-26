Ligue des nations : l’Espagne dompte l’Angleterre à Wembley, Modric buteur avec la Croatie

Soixante-neuf jours après avoir brillé devant les télévisions du monde entier, l’Espagne se déplaçait au Wembley Stadium pour affronter l’Angleterre, ce samedi soir, en Ligue des Nations. Pour cette affiche alléchante de la première journée, Luis de la Fuente réalisait trois changements dans son 4-3-3 par rapport à l’équipe qui s’était imposée face à l’Argentine, le 19 juillet dernier : Marc Pubill occupait le couloir droit, tandis que Nico Williams était aligné à gauche. Le héros, Ferran Torres, prenait place à la pointe de l’attaque.



En face, Thomas Tuchel titularisait James Trafford dans les buts, au détriment de Jordan Pickford. Sans Declan Rice, c’est Myles Lewis-Skelly qui accompagnait Elliot Anderson dans l’entrejeu du 4-2-3-1 anglais. Le trio Saka-Bellingham-Gordon accompagnait Harry Kane sur le front offensif.



Kane a répondu à Yamal… avant de rater un penalty



105 secondes ont suffi à l’Espagne pour prendre les devants : Marc Guéhi n’a pas senti Lamine Yamal presser dans son dos et s’est fait chiper le ballon par le prodige du Barça.



L’attaquant espagnol s’en allait ensuite ajuster James Trafford du pied gauche et ainsi jeter un premier coup de froid à Wembley (2e, 0-1). Très en jambes en ce début de saison, le joueur âgé de 19 ans inscrivait alors son 9e but de la saison, toutes compétitions confondues. Également en grande forme avec le PSG, Ferran Torres a connu moins de réussites : l’ancien joueur blaugrana s’est vu refuser un but pour un hors-jeu (8e), avant de manquer ensuite deux énormes face-à-face (16e, 27e). Menés, les Three Lions ont toutefois su revenir au score, sur leur première frappe cadrée du match.



Après une perte de balle de Nico Williams et un contre dévastateur, Bellingham décalait à droite pour Anthony Gordon qui trompait Unai Simón pour l’égalisation (35e, 1-1). Un but qui a redonné espoir au public anglais… qui n’a pas attendu longtemps avant d’exulter à nouveau. Quatre minutes plus tard, Harry Kane se mettait lui aussi en évidence et reprenait de la tête un centre d’O’Reilly, dévié ensuite par Cucurella. Le ballon finissait finalement sa course au fond des filets afin de permettre aux Anglais de passer devant (40e, 2-1).



Après la pause, l’ancien Spurs avait même la possibilité de s’offrir un doublé, après un penalty accordé aux Anglais pour une faute de Rodri sur Bellingham. Mais le Bavarois fracassait finalement le ballon sur la barre transversale de Simón (54e). Derrière, Lamine Yamal manquait la balle de l’égalisation, après une bonne combinaison avec Baena (59e).



Le joueur de l’Atlético, lui, ne manquait pas sa chance, quelques secondes plus tard, et égalisait d’un beau tir à l’entrée de la surface (60e, 2-2). Presqu’un quart d’heure plus tard, la Roja reprenait l’avantage sur une magnifique action en trois passes : d’une longue passe, Laporte trouvait Baena. Le Colchonero décalait ensuite le ballon pour Mikel Oyarzabal dont l’enchainement rapide surprenait Trafford (74e, 2-3).



Si les Anglais ont jeté toutes leurs forces dans les dernières minutes, c’est bien l’Espagne qui a quitté Wembley avec la victoire (2-3), au terme d’un match dantesque. La Roja enchaîne ainsi un 39e match sans défaite et réussit donc sa rentrée.



L’immortel Luka Modrić répond présent avec la Croatie



Toujours dans ce groupe 3 de la Ligue A, la Croatie se rendait en Tchéquie. À 41 ans et après plus de 200 sélections, Luka Modrić répondait encore présent ce samedi soir, en ouvrant le score au retour des vestiaires (47e, 0-1). Si l’ancien Lyonnais, Adam Karabec, redonnait espoir aux Tchèques (54e, 1-1), ce sont bien les hommes de Slaven Bilić, successeur de l’historique Zlatko Dalić, qui sont repartis avec les trois points grâce à un but de Pasalić (77e, 1-2).



Une belle opération pour les Vatreni, qui iront en Espagne mardi, tandis que les Tchèques recevront les Anglais. Dans les autres rencontres du multiplex, la Suisse a terrassé la Macédoine du Nord (0-3), avec un doublé de Zeki Amdouni, pour prendre la tête du groupe 1 de la Ligue B. Enfin, en Ligue C, l’Albanie et la Slovaquie ont respectivement battu la Biélorussie (2-0) et la Moldavie (2-0).





Les résultats du multiplex de 20h45 :





Ligue A

Groupe 3

Angleterre 2-3 Espagne : Anthony Gordon (36e) et Harry Kane / Lamine Yamal (2e), Alex Baena (60e) et Mikel Oyarzabal (74e)



Tchéquie 1-2 Croatie : Adam Karabec (54e) / Luka Modrić (47e) et Mario Pasalić (77e)



Ligue B

Groupe 1

Macédoine du Nord 0-3 Suisse : Remo Freuler (22e) et Zeki Amdouni (41e, 74e)



Ligue C

Groupe 1

Albanie 2-0 Biélorussie : Kristjan Asllani (34e, s.p.) et Ernest Muçi (45e+2)



Groupe 3

Slovaquie 2-0 Moldavie : Ivan Schranz (31e) et Ondrej Duda (40e, s.p.)





Avec Footmercato