Eliminatoires CAN féminine 2024 : les « Lionnes » connaissent leur adversaire

Le tirage au sort du premier et deuxième tour qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Féminine a eu lieu ce jeudi à Rabat, au Maroc. Les adversaires de l’équipe nationale du Sénégal sont connues. « Les Lionnes » affronteront le Mozambique. Le match aller se jouera au Sénégal, le retour aura lieu à Maputo.



Les « Lionnes » joueront contre les Mozambicaines, avant de jouer leur ticket pour la CAN lors du second tour. Les protégées du sélectionneur Mame Moussa Cissé affronteront le vainqueur de la double confrontation entre l’Egypte et le Soudan du Sud.