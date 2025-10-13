Réseau social
Éliminatoires Coupe du monde 2026 : le Cap-Vert domine l’Eswatini et se qualifie pour son premier Mondial



Le Cap-Vert s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 de football après son succès contre l'Eswatini (3-0) ce lundi à Praia, une première pour le petit archipel situé au large du Sénégal.
 
Le Cap-Vert a terminé à une inattendue première place dans son groupe D des qualifications de la zone Afrique, devant le favori de la poule, le Cameroun, deuxième.
 
Les Cap-Verdiens rejoignent les cinq autres équipes africaines déjà qualifiées, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte et le Ghana.
Moussa Ndongo

Lundi 13 Octobre 2025 - 20:22


