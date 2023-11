Eliminatoires Coupe du monde 2026 : le Nigeria se loupe d’entrée, le Gabon renversant

Déjà un gros couac dans cette première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. A domicile, le Nigeria n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face au modeste Lesotho (1-1) ce jeudi à Uyo.



En l'absence de Victor Osimhen et de Samuel Chukwueze notamment, Motlomelo Mkwanazi a même ouvert le score sur corner au retour des vestiaires pour la 153e nation mondiale au classement FIFA (56e). Mais les Super Eagles ont rapidement réagi et le défenseur central Semi Ajayi a égalisé de la tête sur un corner frappé par Iheanacho (67e).



Reste que les hommes de José Peseiro ne sont par la suite jamais parvenus à prendre les devants et concèdent un partage des points qui fait franchement tache… Ils devront se rattraper dimanche face au Zimbabwe dans ce groupe C.



Le Gabon a eu chaud

Dans la poule F, le Gabon a lui aussi frôlé l'accroc à domicile mais les Panthères sont finalement parvenues à renverser le Kenya sur le fil (2-1). Juma a en effet ouvert le score pour les visiteurs avant la mi-temps (40e), mais Denis Bouanga a profité d'une longue ouverture pour se faufiler dans la surface adverse et égaliser à l'heure de jeu (60e).



Puis Guélor Kanga a fait basculer le Stade de Franceville en arrachant la victoire à la 88e minute sur un missile téléguidé décoché de l'extérieur de la surface. De quoi lancer la bande à Thierry Mouyouma qui défiera dimanche le Burundi, qui a lui aussi débuté par un succès en s'offrant ce jeudi le scalp de la Gambie (3-2).



Afrik Foot