Éliminatoires Coupe du monde U20 féminine : Le Sénégal écrase l’Algérie et file au deuxième tour

L’équipe nationale féminine U20 du Sénégal a validé son ticket pour l’avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 Féminine – Pologne 2026.



Après leur victoire 2-0 à l’aller à Dakar, les « Lioncelles » ont confirmé leur supériorité ce samedi à Alger en s’imposant largement 4-0 face à l’Algérie.



Un succès sans appel qui leur permet de poursuivre l’aventure vers la prochaine Coupe du Monde Féminine U20.