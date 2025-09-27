Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Éliminatoires Coupe du monde U20 féminine : Le Sénégal écrase l’Algérie et file au deuxième tour



Éliminatoires Coupe du monde U20 féminine : Le Sénégal écrase l’Algérie et file au deuxième tour
L’équipe nationale féminine U20 du Sénégal a validé son ticket pour l’avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 Féminine – Pologne 2026.
 
Après leur victoire 2-0 à l’aller à Dakar, les « Lioncelles » ont confirmé leur supériorité ce samedi à Alger en s’imposant largement 4-0 face à l’Algérie.
 
Un succès sans appel qui leur permet de poursuivre l’aventure vers la prochaine Coupe du Monde Féminine U20.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 27 Septembre 2025 - 23:18


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter