Éliminatoires Euro 2020 : Cristiano Ronaldo et le Portugal torpillent la Lituanie, l’Angleterre en démonstration face au Monténégro

Au Stade de France, l’équipe de France défiait ce jeudi soir la Moldavie. Mais il n’y avait pas que les Bleus qui jouaient durant cette première soirée de la neuvième journée des éliminatoires de l’Euro 2020. Sur la pelouse de l’Estádio Algarve, le Portugal accueillait la Lituanie. Deuxièmes du groupe B, Cristiano Ronaldo et les siens n’avaient pas le droit à l’erreur pour rester bien placés dans la course à la qualification, la Serbie étant juste derrière au coup d’envoi avec un point de moins. Pour se qualifier, il fallait donc l’emporter et que dans le même temps, les Serbes ne gagnent pas contre le Luxembourg... Côté portugais, Fernando Santos sortait son 4-3-3 avec un trio Bernardo Silva-Paciencia-Ronaldo aux avant-postes. En face, Valdas Urbonas choisissait le même schéma tactique avec le capitaine Cernych en pointe.



Dans une première période à sens unique, les champions d’Europe en titre multipliaient les occasions sur le but de Setkus. Après une première opportunité sur un centre de Bernardo Silva (5e), CR7 obtenait un penalty qu’il transformait quelques instants plus tard (7e, 1-0). Les Portugais poussaient et le gardien lituanien devait sortir une belle parade sur une tête intéressante de Paciencia (14e). Mais il devait une nouvelle fois s’incliner devant Ronaldo. Suite à une interception, le joueur de la Juventus était servi et plaçait une magnifique frappe enroulée pour le 2-0 (22e), quelques instants après une frappe contrée (19e). Les visiteurs ne voyaient pas le jour et Paciencia manquait le cadre sur une remise de l’épaule du numéro 7 (29e). Mario Rui connaissait le même sort sur un corner (37e), et les locaux regagnaient les vestiaires avec deux buts d’avance.



CR7 s’amuse, tout comme Harry Kane avec l’Angleterre !

Mais le cauchemar ne faisait que commencer pour les Lituaniens. Car au retour des vestiaires, chaque occasion se transformait en but côté portugais. Rapidement, Pizzi enfonçait le clou avec l’aide de la barre transversale et du poteau opposé (52e, 3-0). Quatre minutes plus tard, Paciencia inscrivait son premier but en sélection du pied gauche (56e, 4-0). Les visiteurs prenaient complètement l’eau et ce n’était que le début... Après l’heure de jeu, Bernardo Silva se transformait en buteur sur un service de Ricardo Pereira (63e, 5-0). La Lituanie n’arrivait pas à répondre et CR7 s’amusait lui aussi sur la pelouse. Le Bianconero inscrivait un triplé après un bel enchaînement dans la surface adverse (65e, 6-0), lui qui avait trouvé le poteau sur coup-franc avant (60e). Le numéro 7, avec son 98e but en sélection, en voulait encore plus mais il manquait de peu le quadruplé (68e). Derrière, les Lituaniens tenaient et ne prenaient plus de buts. Le Portugal s’imposait donc largement (6-0) !