Éliminatoires Mondial 2026 : Kalidou Koulibaly ouvre le score contre le Soudan

Le Sénégal prend l’avantage face au Soudan grâce à Kalidou Koulibaly. Sur un coup franc parfaitement exécuté par Krépin Diatta, le défenseur inscrit le premier but à la 13ᵉ minute, donnant ainsi l’avantage aux « Lions » (1-0).
Autres articles
-
Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile le onze de départ des « Lions » contre le Soudan
-
Sénégal–Soudan : polémique autour de la billetterie, les supporters crient au scandale
-
Éliminatoires Mondial 2026 : La RDC écrase le Soudan du Sud et met la pression sur le Sénégal
-
Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal vise la victoire face au Soudan
-
Équipe du Sénégal : Pape Thiaw se prononce sur la grève des travailleurs de l’hôtel Radisson