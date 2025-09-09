Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Éliminatoires Mondial 2026: La Libye s'impose à domicile face à l'Eswatini (2-0)



Éliminatoires Mondial 2026: La Libye s'impose à domicile face à l'Eswatini (2-0)
Aliou Cissé et ses hommes ont signé une trêve internationale parfaite : deux matchs disputés, deux victoires au compteur.
 
Dans le groupe D, la Libye occupe la 3ᵉ place avec 14 points, juste derrière le Cameroun (2ᵉ, 15 pts), qui croisera le Cap-Vert (1er, 16 pts) ce mardi à 16h00 GMT dans un duel décisif pour la tête de la poule.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 9 Septembre 2025 - 01:50


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter