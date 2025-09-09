Éliminatoires Mondial 2026: La Libye s'impose à domicile face à l'Eswatini (2-0)

Aliou Cissé et ses hommes ont signé une trêve internationale parfaite : deux matchs disputés, deux victoires au compteur.
Dans le groupe D, la Libye occupe la 3ᵉ place avec 14 points, juste derrière le Cameroun (2ᵉ, 15 pts), qui croisera le Cap-Vert (1er, 16 pts) ce mardi à 16h00 GMT dans un duel décisif pour la tête de la poule.
Dans le groupe D, la Libye occupe la 3ᵉ place avec 14 points, juste derrière le Cameroun (2ᵉ, 15 pts), qui croisera le Cap-Vert (1er, 16 pts) ce mardi à 16h00 GMT dans un duel décisif pour la tête de la poule.
Autres articles
-
Pourquoi, au curling, la direction de la brosse modifie-t-elle le comportement de la pierre ?
-
Éliminatoires Mondial 2026 : l’Algérie freinée, le Mali presque éliminé, le Maroc continue sa série parfaite
-
Foot : après le Maroc, la Tunisie se qualifie pour le Mondial 2026
-
Kalidou Koulibaly : “ Le Sénégal est prêt à tout donner contre la RDC”
-
Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw promet un Sénégal conquérant face à la RDC