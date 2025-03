Éliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal affrontera le Soudan et le Togo les 22 et 25 mars prochains

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé le calendrier des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les « Lions » du Sénégal affronteront le Soudan le 22 mars 2025 à Benghazi, avant de recevoir le Togo trois jours plus tard à Diamniadio.



Le choc pour la première place du groupe B se jouera au stade des Martyrs de Benina de Bengazi, malgré la demande de récusation du site par la FSF, rejetée par la FIFA.



Avec 8 points, les « Lions » devront s’imposer face aux « Crocodiles » du Nil (1ers, 10 pts) pour prendre la tête du classement. Un match nul profiterait davantage aux Soudanais, tandis que la RD Congo (3e, 7 pts) pourrait également se relancer contre le Soudan du Sud (5e, 2 pts).



Un bon résultat à Benghazi mettrait les « Lions » dans de meilleures conditions avant leur match contre le Togo (4e, 3 pts). Cette rencontre se tiendra le 25 mars à 21h00 GMT au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.