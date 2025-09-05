Éliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal dompte le Soudan et reste au coude-à-coude avec la RDC

Sous pression après le succès de la RD Congo, le Sénégal a assuré l’essentiel ce vendredi en dominant le Soudan (2-0) lors de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr ont été les buteurs des « Lions » au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Avec cette victoire, le Sénégal (15 pts, +9) reste au contact de la RD Congo (16 pts, +8), leader du groupe B.



Les hommes de Pape Thiaw se déplaceront à Kinshasa mardi 9 septembre pour un duel décisif face aux Congolais au stade des Martyrs (16h00 GMT), un match qui pourrait sceller la première place de la poule.



Au classement provisoire, la RDC occupe la tête devant le Sénégal et le Soudan (12 pts, +4). La Mauritanie (5 pts) se hisse à la 4ᵉ place après son succès contre le Togo (4 pts), désormais 5ᵉ, tandis que le Soudan du Sud ferme la marche avec 3 points.