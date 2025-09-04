Eliminatoires Mondial 2026 : Madagascar et Cap-Vert s’imposent, Guinée Bissau et Sierra Leone se neutralisent

La 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuivait ce jeudi en fin d'après-midi avec plusieurs matchs au programme en Zone Afrique. Si les insulaires de Madagascar et du Cap-Vert peuvent avoir le sourire, ce n'est pas le cas de la Centrafrique ou encore de la Guinée Bissau.





Alors que le Mali et les Comores s'affrontent dans la soirée, Madagascar en a profité pour doubler provisoirement les deux sélections à la 2e place et revenir à trois points du leader, le Ghana, accroché au Tchad (1-1) un peu plus tôt, dans le groupe I.



Warren Caddy, auteur de son premier but en sélection (45e), et Arnaud Randrianantenaina (59e) ont permis aux Barea de battre 2-0 la Centrafrique à Casablanca au Maroc. Privés de Geoffrey Kondogbia et de Goduine Koyalipou, blessés, les Fauves sont quasiment éliminés.





Dans le groupe D, le Cap-Vert a idéalement préparé le choc de mardi face au Cameroun en s'imposant 2-0 à l'Île Maurice. Jovane Cabral (22e) et Diney Borges (71e) ont marqué pour des Requins Bleus qui sont assurés de rester en tête à l'issue de cette journée et qui prennent provisoirement 4 points d'avance sur le Cameroun, opposé à l'Eswatini dans la soirée.



Dans le groupe A, la Guinée Bissau et la Sierra Leone se sont neutralisés à Bissau (1-1). Mama Baldé (74e) a répondu à l'ouverture du score de Kei Kamara (45e). Ce partage des points condamne probablement les Djurtus et offre un boulevard au Burkina Faso qui comptera 5 points d'avance à la 2e place s'il bat Djibouti vendredi.





Avec Afrik foot