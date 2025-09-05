Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile le onze de départ des « Lions » contre le Soudan

Le sélectionneur national Pape Thiaw a dévoilé le onze de départ du Sénégal pour affronter le Soudan, ce vendredi, lors de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Dans les buts, Édouard Mendy conserve sa place de titulaire. La ligne défensive est composée de Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Malick Diouf. Au milieu, la surprise réside dans l’absence de Lamine Camara, laissé sur le banc. Pape Matar Sarr sera associé à Habib Diarra et Pape Gueye.



En attaque, le trio offensif est formé par Iliman Ndiaye, Boulaye Dia et Sadio Mané.





Composition officielle des « Lions » contre le Soudan



Edouard Mendy – K. Diatta, K.Koulibaly, M. Niakhaté, Malick Diouf – H. Diarra, Pape Gueye, P.M. Sarr – Iliman, Boulaye Dia, Sadio Mané

