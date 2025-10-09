Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw et ses joueurs déterminés à décrocher une victoire face au Soudan du Sud

En conférence de presse d’avant-match, à la veille de la 9ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a affiché la détermination de ses joueurs avant d’affronter le Soudan du Sud, ce vendredi à 13h00 GMT à Juba.





« Ils connaissent la valeur d’une Coupe du Monde, certains n’y ont jamais participé et veulent y aller. Nous avons étudié l’équipe soudanaise, elle a montré de bonnes choses, mais nous avons confiance en notre plan et en nos joueurs pour concrétiser demain sur le terrain », a déclaré le sélectionneur du Sénégal.



Conscient de la difficulté du déplacement, Pape Thiaw a salué la combativité de l’adversaire.



« Ce sont des compétiteurs. Ils savent ce qui les attend. Ce n’est pas un match facile face à une équipe soudanaise très athlétique, qui a déjà pris des points contre de grandes équipes. Mais nous sommes prêts à relever ce défi et à défendre notre première place dans le groupe », a-t-il dit.



Le sélectionneur a également insisté sur la nécessité de se concentrer uniquement sur cette rencontre, sans se préoccuper des autres matchs du groupe B.



« Nous ne calculons pas ce qui se passe entre la RD Congo et le Togo. L’important pour nous, c’est le match de demain contre le Soudan du Sud. Chaque rencontre est une opportunité, et nous voulons prendre les trois points pour conserver toutes nos chances de qualification pour le Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada », a confié le technicien des « Lions ».