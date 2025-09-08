Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw promet un Sénégal conquérant face à la RDC

Ce mardi au stade des Martyrs de Kinshasa (16h00 GMT), l’objectif est clair : réaliser un match parfait pour décrocher les trois points

“Ce sera un match difficile face à une belle équipe du Congo mais on est venus avec des ambitions. On est là pour chercher des points. On est le Sénégal et on est là pour s’imposer. La RDC est favorite car elle est première du groupe (…) Aujourd’hui le statut du Sénégal fait que nous sommes attendus partout où on va. Mais demain on répondra présent”, a-t-il fait savoir.

Revenant sur le match aller à Diamniadio (1-1), Pape Thiaw reconnaît que ce nul concédé dans les derniers instants reste un mauvais souvenir. Toutefois, il assure que son équipe a gagné en maturité.

“C’est un souvenir douloureux car on a pris un but en fin de match. Mais aujourd’hui l’équipe a grandi et sait gérer son avantage au score. On va donc essayer de s’imposer ici en ne prenant pas de but”, a-t-il expliqué.

Concernant l’absence de Moussa Niakhaté, forfait pour cette rencontre, le sélectionneur est resté évasif sur la charnière défensive qu’il alignera.

“ Tout ce que je peux vous dire c’est que demain il n’y aura ni Ismaila Sarr ni Moussa Niakhaté”.

Actuellement deuxièmes du groupe B avec 15 points (+9), les “Lions” n’ont pas le choix : seule une victoire leur permettrait de dépasser les “Léopards” (16 points) et de se rapprocher un peu plus de leur rêve, celui de disputer un quatrième Mondial après 2002, 2018 et 2022.

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, était face à la presse ce lundi, à la veille du choc contre la RD Congo comptant pour la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Aux côtés de son capitaine Kalidou Koulibaly, il a affiché les ambitions des “Lions” pour cette rencontre décisive.